73 صحافيا استشهدوا بغارات للاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة

استشهد 73 صحافيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 3 صحافيين استشهدوا منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.

ارتفع عدد الصحافيين الشهداء من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73 صحافيا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي.

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وأفاد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، بأن "3 صحافيين (لم يذكر أسماءهم) استشهدوا اليوم الجمعة ليضافوا لأكثر من 15 ألف شهيد قبل الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية".

وأضاف "لا يزال نحو 6 آلاف و500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لا يزال مجهولا".

وأشار الثوابتة إلى أن عشرات الإصابات وقعت اليوم الجمعة، لتضاف إلى نحو 37 ألف إصابة منذ بدء الحرب.

وتابع أن "أكثر من 6150 طفلا بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين استشهدوا في الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ويأتي ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين بعد انتهاء هدنة امتدت لسبعة أيام وتجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح الجمعة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين من جراء قصف مناطق ومنازل مأهولة.