الدفاع المدني في غزة: نواجه "عجزا كبيرا" في انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض

الدفاع المدني في غزة: "ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.. آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم".

أعلن الدفاع المدني في غزة الأحد وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض ولم تتمكن طواقمه من انتشالهم؛ جراء قصف إسرائيلي متواصل على القطاع و"عجز كبير جدا" في الإمكانات والآليات.

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وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، محمود بصل، في بيان نشرته وزارة الداخلية في غزة "طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي".

وأضاف "هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع".

وتابع "ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.. آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم".

وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين حركة "حماس" وإسرائيل أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع.

وطيلة فترة الهدنة، أكدت مصادر طبية في شمال غزة عدم استلام المنطقة أي قطرة من الوقود اللازم لتشغيل الآليات ورفع الأنقاض لانتشال القتلى.

ومنذ انتهاء الهدنة، يشن الجيش الإسرائيلي حربا وقصفا مكثفا على كافة أنحاء غزة، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 15207 شهداء والجرحى إلى أكثر من 40650؛ وفقا لآخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي.