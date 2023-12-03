العشرات في مسيرة داعمة للفلسطينيّين على هامش قمّة المناخ في دبي

تلا النشطاء أسماء ضحايا سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، معربين عن دعمهم لفلسطين. كما دعا المشاركون إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين "استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم"

خرج العشرات في مسيرة داعمة لفلسطين في مواجهة الهجمات الإسرائيليّة في قطاع غزّة، اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتيّة، وذلك على هامش اليوم الرابع لمؤتمر المناخ "كوب 28".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

جاء ذلك على هامش اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.

وتجمّع نشطاء ومن بينهم فلسطينيون، بالقرب من الجناح المخصص لإسرائيل في المؤتمر، حاملين أعلامًا عليها رمز "البطيخ" الذي تحول إلى أيقونة لدعم فلسطين.

وتلا النشطاء أسماء ضحايا سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، معربين عن دعمهم لفلسطين.

كما دعا المشاركون إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين "استحالة الكفاح العادل ضد التغير المناخي قبل تحقيق العدالة حول العالم".

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن مقتل قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد القتلى حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.