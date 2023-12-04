الحرب على غزة: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في القطاع والتوتر يزداد في المنطقة

وسع الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين عملياته في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع الماضي في العراق والبحر الأحمر.

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في اليوم الـ59 من الحرب على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وقصفت بشكل عنيف بلدات وأحياء عدة مكتظة بالسكان، كما قصفت بوابة مستشفى كمال عدوان مخلّفة عشرات الشهداء والمصابين.

ووسع الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين عملياته في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع الماضي في العراق والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء أمس الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة"، مضيفا أن "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

وتشن إسرائيل هجوما بريا منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر في شمالي غزة. ومنذ استئناف القتال، يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة حماس ركز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية.

وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن مقتل أشخاص عدة. واتهمت حكومة حماس في بيان الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 15523 شهيدا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إنه أمكن خلال الساعات الماضية انتشال 316 قتيلا و664 جريحا فقط من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات، لكن كثيرين آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، فيما تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع منذ انتهاء الهدنة.