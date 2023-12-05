الحرب على غزة: قصف على أنحاء القطاع واشتباكات بعدة محاور

يواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في خانيونس جنوبا تحت غطاء جوي مؤلف من غارات كثيفة وأحزمة نارية، وذلك في وقت تواصل فصائل المقاومة التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في العديد من المناطق، حيث تشهد محاور عدة اشتباكات ضارية.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء، من غاراته الجوية وقصفه المدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، لا سيما جنوبي القطاع الذي تعرض إلى أحزمة نارية عنيفة في خانيونس وجباليا والشيخ رضوان خلفت عشرات الجرحى ومئات الجرحى.

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ويواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في خانيونس جنوبا تحت غطاء جوي مؤلف من غارات كثيفة وأحزمة نارية، وذلك في وقت تواصل فصائل المقاومة التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في العديد من المناطق، حيث تشهد محاور عدة اشتباكات ضارية.

ولليوم الـ 60 يواصل الطيران الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين المأهولة وتدمير مربعات سكنية وارتكاب مجازر بحق المدنيين بلغ عدد هذه المجازر، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكثر من 1456 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وصعد جيش الاحتلال خلال ساعات الليل والفجرء، من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مختلف محافظات قطاع غزة، ونفذ الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا في خانيونس، وبني سهيلا، وحاصرت قوات الاحتلال عشرات العائلات، فيما ألقت طائرات الاحتلال القنابل الفسفورية والدخانية على بلدة جباليا.

وواصل الطيران الإسرائيلي ومدفعية جيش الاحتلال استهداف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء للنازحين، حيث قصفت المدفعية مدرسة في معن شرق خانيونس يعيش فيها نازحون.

يأتي ذلك، فيما شهد محيط مستشفى كمال عدوان لليوم الرابع قصفا عنيفا ومتواصلا، واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في محيط المستشفى، بالتزامن مع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء إلى 15899 شهيدا، بينما ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علما أن 70% منهم أطفال ونساء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.