3580 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، الخليل، رام الله، جنين، بيت لحم، والقدس، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا، بحسب بيان مشتركة صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم ثلاث سيدات، وصحافي.

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وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، الخليل، رام الله، جنين، بيت لحم، والقدس، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا، بحسب بيان مشتركة صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأعدمت قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام المستمرة الشاب محمد يوسف مناصرة (25 عاما) من مخيم قلنديا، بعد أن اعتقلت شقيقه من المنزل، إلى جانب ذلك فإن الاحتلال ومنذ فجر اليوم، يواصل اقتحام بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، وينفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل أهالي البلدة، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3580، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.