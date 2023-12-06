مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات بالدهيشة واقتحام مخيم بلاطة

تعاملت طواقم الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم مع إصابتين رصاص حي، واحدة في الحوض والأخرى باليد نتيجة اقتحام مخيم الدهيشة، ومنعت قوات الاحتلال طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة داخل المخيم.

مواجهات ليلية مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات، فيما بلغ عن إصابات خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

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واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس، صباح اليوم الأربعاء، وتبعتها تعزيزات عسكرية واندلاع اشتباكات في المخيم.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب (34 عاما) في اليد والفخذ، وآخر باليد، وثالث بالبطن ووصفته إصابته بالخطيرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياها واعتقلت كلا من: ربيع رقبان، وإبراهيم شاهين، وأحمد محمد جلال.

وتعاملت طواقم الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم مع إصابتين رصاص حي، واحدة في الحوض والأخرى باليد نتيجة اقتحام مخيم الدهيشة، ومنعت قوات الاحتلال طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة داخل المخيم.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 6 فلسطينيين بينهم طفل، واستولت على معدات مطبعة وأغلقتها في حلحول.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت كلا من: محمد إبراهيم الشواهين، وشادي وإياد العمور، كما داهمت قريتي البرج وبيت الروش واعتقلت الشقيقين إياد، والطفل يونس سلامة إبراهيم الفقيه، ومعتز صلاح عمرو.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول، واقتحمت مطبعة واستولت على معدات وأجهزة منها قبل أن تقفلها لمدة ستة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليو، 4 فلسطينيين من محافظة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت الشاب فؤاد عبد اللطيف، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

واعتقلت قوات الاحتلال المسن باسم السعسع، ونجله محمد، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما في مدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: إياد هاشم محمد مناصرة من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال عدة قرى غرب رام الله واعتقلت كلا من: أسيد أحمد حامد ثابت من قرية شقبا، وأحمد منصور محمد فلنة من قرية صفا غرب رام الله، وقسام أشعل من قرية بلعين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.