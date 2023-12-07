الحرب على غزة: قصف مكثف واشتباكات في عدة محاور

في وقت دخلت الحرب على غزة يومها الـ 62، شهدت عدة محاور وتحديدا في منطقة خانيونس وجباليا اشتباكات ضارية بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال التي تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

واصلت المدفعية والطائرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، قصفها وغاراتها المكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث استهدفت القصف والغارات المربعات السكنية وخلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

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وفي وقت دخلت الحرب على غزة يومها الـ 62، شهدت عدة محاور وتحديدا في منطقة خانيونس وجباليا اشتباكات ضارية بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال التي تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وصعد الطيران الإسرائيلي من غاراته التي استهدفت المربعات السكنية، فيما قصفت المدفعية المناطق المأهولة ومحيط مراكز إيواء النازحين، فيما ذكرت مصادر محلية أن قصفا استهدف مخيم يبنا للاجئين، بالقرب من الحدود مع مصر، جنوبي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لبحث الحرب في قطاع غزة، بعد أن حثه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في خطوة نادرة، على استخدام كافة نفوذه لمنع وقوع "كارثة إنسانية" في القطاع.

وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى جهود دول أعضاء في مجلس الأمن لصياغة مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تنفيذ هذا الوقف من قبل أجهزة الأمم المتحدة.

يأتي ذلك، فيما تتواصل أعداد الشهداء والإصابات بالارتفاع، حيث أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بأن أكثر من 16 ألفًا و200 فلسطيني مدني، غالبيتهم أطفال ونساء، قد استشهدوا وأصيب قرابة الـ 42 ألف فلسطيني بجروح متفاوتة، إلى جانب آلاف المفقودين، مع استمرار العدوات العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.