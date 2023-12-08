الحرب على غزة: قصف إسرائيلي متواصل وصعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى

مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، لجأ مئات الفلسطينيين إلى مخيم في مناطق مفتوحة جنوبي مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوبي القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.

وأفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأنه استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، لجأ مئات الفلسطينيين إلى مخيم في مناطق مفتوحة جنوبي مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الوزارة تواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.