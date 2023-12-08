فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
08/12/2023 - 14:01

منذ 7 أكتوبر: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 3 آلاف و680 

ن، رافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

منذ 7 أكتوبر: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 3 آلاف و680 

(Getty Images)

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 3 آلاف و680، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الخميس) وحتى صباح اليوم الجمعة، من الضفة الغربية نحو 12 مواطنا".

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ووفقا للبيان، رافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 3680، بينهم من جرى اعتقاله من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، بحسب المصدر ذاته.

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وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الأهالي​​​​​​.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن ساتشهاد وإصابة عشرات الآلاف.

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