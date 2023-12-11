الحرب على غزة: اشتباكات في جباليا وخانيونس وغارات على دير البلح

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ 66، الحرب على غزة واستهداف المربعات السكنية، وسط موجة نزوح داخلية تسببت بأوضاع إنسانية كارثية، مع استهداف مراكز إيواء النازحين، والمدارس والمنازل وكافة مشاريع البنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات المدنية.

شن الطيران الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

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ويأتي ذلك، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ 66، الحرب على غزة واستهداف المربعات السكنية، وسط موجة نزوح داخلية تسببت بأوضاع إنسانية كارثية، مع استهداف مراكز إيواء النازحين، والمدارس والمنازل وكافة مشاريع البنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات المدنية.

وتشهد مناطق مختلفة في شمال القطاع معارك ضارية في عدة محاور، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة في شمال القطاع، ومدينة خانيونس في الجنوب.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر 61% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، وطال التدمير أكثر من 305000 وحدة سكنية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 18 ألف شهيد، وأكثر من 49 ألفا و500 مصاب.

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن أعداد الشهداء ترتفع بالمئات في كل يوم، بينهم 7875 طفلا و6130 امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين 7760 مفقودا، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.