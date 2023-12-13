بلدية الاحتلال تهدم عمارة سكنية بالقدس وتشرد 32 فلسطينيا

أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه 4 شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة، ما تسبب بتشريد 4 عائلات كانت تقطن العمارة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه 4 شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.

وتعود ملكية الشقق الأربع لكل من: زهير عبد العزيز، وغيث وشقيقه مراد عبد العزيز غيث، وفهد مبارك وشقيقه محمد مبارك، حيث تسبب الهدم بتشريد أكثر من 32 فردا مقدسيا من عائلتي غيث ومبارك.

وطالبت بلدية الاحتلال من العائلات تنفيذ قرار الهدم "الهدم الذاتي"، لكنهم رفضوا ذلك، وقاموا خلال الأيام الماضية بتفريغ كامل للشقق السكنية، لعدم تنفيذ الهدم عليها.

وتبحث 4 عائلات مبارك وغيث اليوم عن منازل تأويهم وعائلاتهم، بعد تشريدهم من منازلهم.

وأوضح المركز أن العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيكل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي بحجة البناء دون ترخيص.

ومنذ مطلع العام 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستوطنات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.