مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات باشتباكات في نابلس وجنين

لليوم الثاني على التوالي، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، والذي خلف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت العشرات، فيما داركت اشتباكات في جنين ونابلس أسفرت عن إصابات متفاوتة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تجويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة، فيما تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، والذي خلف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ليشمل معظم أحياء المدينة، حيث قصف في ساعات متأخرة من الليل بصاروخ "انيرجا" منزلا في الحي الشرقي وأحدث دمارا كبيرا فيه، كما حاصر في نفس الحي عددا من المنازل، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة عدة جرافات قامت بتدمير البنية التحتية.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين وفرض جيش الاحتلال حصار كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات.

كما قامت قوات الاحتلال بقصف منزلين في مخيم جنين يعودان لعائلتي العموري والسمور، ومنعت الدفاع المدني من الوصول للمكان للسيطرة على الحريق، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحول إلى التعليم الإلكتروني عن بعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات صباح اليوم الاربعاء، محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس واعتقلت شابين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، من الجهة الشرقية، وانتشرت في محيط البلدة القديمة، ومدرسة الفاطمية واعتقلت الشاب مصطفى أبو ريالة، كما اعتقلت الشاب عبد الله نصر شتيوي من داخل منزله في حي بيت ايبا.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا وقرية بلعين، وصادرت عددا من مركبات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وبلدة بيت لقيا، غربي رام الله، ومنطقة دائرة السير قضاء الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كرم ماجد العمرين، ومحمد كايد النشاش، وشقيقه علاء الدين، ومحمد عايد الحموز، وجميعهم من مخيم العزة بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي بلدة جناته، اعتقلت قوات الاحتلال علي ناجي عايش بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام مخيم العزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شاب فلسطيني، برضوض وجروح في كافة أنحاء جسده، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي لقرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان.

ووضعت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة حزما رجل صناعية وعليها ملصق "من سيلعب بالسيف ستقطع رجله".