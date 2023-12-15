الحرب على غزة: شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على خانيونس ورفح

ارتفع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة والليلة الماضية، في غارات إسرائيلية على مدينتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، استشهد اربعة مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خانيونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة. كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في خانيونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح، جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية الليلة الماضية إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في حصيلة غير نهائية، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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