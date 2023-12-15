بعد محاصرته لساعات: استشهاد مصور صحافي و3 من الدفاع المدني خلال محاولة إنقاذه

ذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة، بسبب القصف المدفعي والجوي للمنطقة.

استشهد مصور قناة "الجزيرة"، سامر أبو دقة، متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته للأحداث، بالإضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وفي التفاصيل، فإن أبو دقة استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة فرحانة في خانيونس، فيما أصيب الصحافي وائل الدحدوح بشظايا.

الشهيد سامر أبو دقة

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن أبو دقة "ظل ينزف لأكثر من 5 ساعات لتعثر وصول سيارات الإسعاف للمكان الذين أصيب فيه (جراء استمرار القصف الإسرائيلي)".

وأفاد شهود عيان، بأن الدحدوح أصيب في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مسيرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس بصاروخ من طائرة مسيرة، فيما وصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة، بسبب القصف المدفعي والجوي للمنطقة.

وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 90 صحافيا.

بدورها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني "استشهاد ثلاثة من عناصر من طواقم الدفاع المدني (الحماية المدنية) جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين (من بينهم أبو دقة) في مدرسة فرحانة، وسط محافظة خانيونس".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.