انقطاع الاتصالات وتفاقم الجوع يفاقم البؤس في قطاع غزة

انقطعت خطوط الإنترنت والهاتف، مساء الخميس، ولا يزال من الصعب الوصول إليها صباح السبت، وفقا لمنظمة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت.

أدى قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت لفترة طويلة إلى تفاقم المعاناة في قطاع غزة المحاصر، حيث قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن مستويات الجوع ارتفعت في الأيام الأخيرة.

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وانقطعت خطوط الإنترنت والهاتف، مساء الخميس، ولا يزال من الصعب الوصول إليها صباح السبت، وفقا لمنظمة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت (نت بلوكس دوت أورغ)، مما أعاق تسليم المساعدات وجهود الإنقاذ مع استمرار الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس للأسبوع الحادي عشر.

قال ألب توكر، مدير المنظمة إن "انقطاع الإنترنت مستمر، وبناء على سجلاتنا، فإن هذا هو أطول حادث من نوعه" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وقالت إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن الاتصالات مع غزة "تعطلت بشدة" بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصالات في الجنوب.

ومع عدم دخول قدر ضئيل من المساعدات وتعطل التوزيع بسبب القتال، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن زيادة من 38% إلى 56% في عدد الأسر النازحة التي تعاني من مستويات شديدة من الجوع في غضون أقل من أسبوعين.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في الشمال، حيث لم تتمكن المساعدات من الدخول "من المتوقع أن تواجه الأسر وضعا كارثيا".