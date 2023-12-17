4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس وشهيد خامس في جنين

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين سكان المخيم عقب اقتحام عدد كبير من منازل الفلسطينيين في المخيم، وتحطيمها وتخريب محتوياتها بشل كامل. وجرفت آليات الاحتلال الشوارع وتخريب البنية التحتية بالمخيم.

استشهد 4 شبان، وأصيب عدد آخر، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، فجر اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة على مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد الشاب ليث تيسير أبو نمر متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على جنين قبل أيام.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما).

وكان الشابان محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الشابين، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركا ينزفان وعددا من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالدخول إلى المخيم.

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وأوضحت المصادر، أن الشابين، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركوا ينزفون وعدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول إلى المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان مقتصب: "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى إصابة خطيرة في الرأس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر واعتقال متطوع من سيارة الإسعاف".

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل، عرف منهم الشاب عمر أمجد محمد حسين، من منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، والمسعف هاني بنان صوان، من سيارة الإسعاف التي كان متواجدا فيها على مدخل المخيم، وهو أسير محرر من سكان ضاحية ذنابة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في ساعة متأخرة من الليل، رفقة جرافات عسكرية، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة. وللمرة الثالثة خلال ساعات قصف الاحتلال بمسيرة موقعا داخل المخيم.

واندلعت اشتباكات خاضها مسلحون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث فجر المسلحون عبوات ناسفة في آليات الاحتلال، وتصدوا لها بإطلاق الرصاص.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين سكان المخيم عقب اقتحام عدد كبير من منازل الفلسطينيين في المخيم، وتحطيمها وتخريب محتوياتها بشل كامل. وجرفت آليات الاحتلال الشوارع وتخريب البنية التحتية بالمخيم.

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بعدوان إسرائيلي سابق على جنين

أعلن مستشفى الرازي في جنين شمال الضفة الغربية صباح اليوم الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته خلال قصف إسرائيلي على جنين قبل أيام.

وأصيب أبو النمر بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في 12 كانون أول/ ديسمبر الحالي، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 شبان فلسطينيين متأثرين بإصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل، وقرب طولكرم وفي دير عمار غرب رام الله، وفي جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة منذ معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 295 شهيدا.