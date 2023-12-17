4540 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانا كبيراً، ورافق ذلك استشهاد 5 شبان، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديدا البنية التحتية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان مختصر إن قوات الاحتلال اعتقلت جريحًا من مركبة الإسعاف التابعة لها، خلال نقله من مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم، إلى مشافي المدينة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الحقوقي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف هاني الصوان، من داخل مركبة إسعاف، خلال الاقتحام الواسع لـمدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس 7 شبان، وهم: حسن زعبوط، وخالد زعبوط، ومحمد أبو القيس، وجمال أبو المعتز، بالإضافة لـ 3 آخرين مجهولي الهوية.

وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانا كبيراً، ورافق ذلك استشهاد 5 شبان، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديدا البنية التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت نحو 4540، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة لليوم الـ 72، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.