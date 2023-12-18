اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدتي عبوين وبيت لقيا، قضاء رام الله، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشاب يوسف بدر، من بيت لقيا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة إبراهيم أبو أسعد من بلدة إذنا قضاء الخليل، واعتقلت نجله الشاب عبد الرحيم، بعد عملية تفتيش لمنزل العائلة، ومنازل أشقائه، تخللها عملية تخريب واسع لمنازل العائلة، إلى جانب منزل شقيقه وسام المطلوب لقوات الاحتلال الذي ألحقت بداخله أضرارا مادية.

كما وداهمت منزل الشاب محمد عبد المجيد طميزي، وتعمدت الحاق أضرارا مادية خلال عملية التفتيش في المنزل ومحيطه، واعتقلت الشابان مراد عبد المجيد طميزي، واسحاق أبو أسعد.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء أخرى من البلدة، من بينها: منطقة واد عزيز، وبئر جابر، وحارة أبو جحيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت قوات الاحتلال بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل الفلسطينيين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية، حيث تم تدمير مكتبة الاتحاد في شارع فلسطين وسط نابلس.

واندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات إضافية من حاجز دير شرف.

وحلق في سماء نابلس طيران الاستطلاع الإسرائيلي خلال المواجهات، التي أسفرت عن اصابة شاب بالرصاص في الظهر، بحسب مصادر صحية.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتا قضاء نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز إسعاف وسيطرت عليه وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات جيوس وعزون وباقة الحطب وحبلة قرب مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في هذه البلدات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقال عدد من الشبان.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت طالبا، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم، وشملت الاقتحامات مدينة أريحا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فتاة، في حين قال الهلال الأحمر إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في باقة الحطب.