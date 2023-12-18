4575 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

نفذت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني تحديداً في بلدة عبوين قضاء رام الله، والتي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، وفتاة، وذلك مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، والقدس فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات: بيت لحم، الخليل، رام الله، طولكرم، أريحا، وطوباس.

ونفذت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني تحديداً في بلدة عبوين قضاء رام الله، والتي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 4575، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علما أنه وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيا، ثم تفرج عنهم لاحقا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.