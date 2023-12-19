الحرب على غزة: شهداء وإصابات ومعارك ضارية في محاور التوغل

تشهد محاور التوغل المختلفة اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي، وخاصة في محاور خانيونس، وجباليا، والشجاعية، فيما تتصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بضرورة التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين.

شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة.

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وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 19,453 شهيدا بينما بلغت حصيلة الجرحى 52,286 مصابا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب على غزة يومها الـ 74، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن المزيد من القتلى والجرحى في صفوف قواته في المعارك البرية في شمال القطاع.

وتشهد محاور التوغل المختلفة اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي، وخاصة في محاور خانيونس، وجباليا، والشجاعية، فيما تتصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بضرورة التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 463 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 137 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد الإعلان، صباح الثلاثاء، عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط.