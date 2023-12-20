تجدد انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

في المرات الست الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات بينما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة في يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

انقطعت خدمات الاتصال الثابت والإنترنت وخدمة المكالمات الخليوية اليوم الأربعاء عن أجزاء واسعة من قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع؛ حسبما أعلنت شركة "الاتصالات الفلسطينية وجوال"، وشركة "أوريدو فلسطين".

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وأعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال" اليوم عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، في قطع هو السابع الذي تتعرض له الشركة منذ اندلاع الحرب.

وذكرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وفي المرات الست الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات بينما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة في يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وشركة "الاتصالات الفلسطينية" أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخليوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة "أوريدو فلسطين" عن انقطاع خدمات الاتصالات عن جنوب ووسط قطاع غزة، وبقاء الخدمة متقطعة عن الشمال، وهو القطع السابع كذلك الذي تتعرض له خدمات الشركة منذ بدء الحرب.

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا معظمهم أطفال ونساء، بجانب دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.