اقتحامات ومواجهات واعتقالات في الضفة الغربية

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، صباح وفجر اليوم الخميس، إذ اقتحمت عدة مدن وقرى ومخيمات واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين ونفذت عمليات اعتقال طالت العشرات.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد بدران، عقب اقتحام بلدة دير الغصون ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صيدا، وجابت شوارعها وتمركزت وسط البلدة، وفي محيط المسجد الشرقي فيها.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محاميا من قرية العساكرة، واعتدت عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت عثمان عطا العروج، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة جناتا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت المحامي ياسر العساكرة واعتدت عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابا من منطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب حمودة الشمالي، من منطقة الكركفة في بيت لحم، فيما اعتقلت قوة أخرى الشاب توفيق الشمالي عقب مداهمة منزله في ذات المنطقة وتفتشيه والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى جودت العمور، والأسير المحرر عمار ياسر العمور، عقب مداهمة منزلهما في بلدة تقوع، مشيرة إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتيين من بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين وتمركزت في منطقة المقبرة وسط البلدة، واعتقلت الفتيين محمد سليم النيص، وأدهم عبد شكارنة، عقب مداهمة منزلي ذوريهما.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معتز ذيب العويوي، والطالب في جامعة البولتكنيك أحمد نيروخ، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، وأفاد شهود عيان بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع فوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الظاهرية، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما أكدت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عزون، وجابت عدة أحياء فيها، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل بالبلدة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بلدتي روجيب شرق نابلس، والساوية جنوبا.

وأكد شهود عيان، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت روجيب، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف منها منزلا يعود يعود لعائلة العرايشي.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الساوية، وسيرت آلياتها في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بألفاظ نابية على النساء والأطفال.