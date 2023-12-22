الحرب على غزة: قصف متواصل ووضع كارثي ونزوح أكثر من 90%

تواصل القصف الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مع دخول الحرب على قطاع غزة المحاصر يومه الـ77، إذ شن الاحتلال غارات جوية وقصصف مدفعي وأحزمة نارية، وسط وضع إنساني كارثي إثر الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مع دخول الحرب على قطاع غزة المحاصر يومه الـ77، شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من الفلسطينيين في القطاع.

ووفقا لمصادر فلسطينية، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. ووصل إلى مستشفى ناصر، عدد من جثامين الشهداء والعشرات من الجرحى، إثر قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين في الشمال الغربي وشرقي خان يونس.

وأسفرت غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمالي قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف اسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، نقوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، حيث لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الانقاذ من الوصول إليهم.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

تغطية خاصّة ومتواصلة: