الكنائس في القدس تصدر بيانًا حول "لقاء" هرتسوغ

الكنائس في القدس المحتلة أعلنت إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

أصدر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول اللقاء الذي جمعهم مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قبل يومين.

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وجاء في البيان: "لم يكن اللقاء لتبادل المعايدات، بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكنسي العالمي، المطالب بوقف شلال الدم في غزة باسم مسيحيي العالم، ومعاناة المدنيين، والحواجز المفروضة في الضفة الغربية، خاصة تلك المحيطة بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد".

وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس أنهم أصدروا بيانًا فور الانتهاء من اللقاء لإبراز أهدافه ومجرياته، الا أن بعض المصادر الإسرائيلية، ولأسبابها السياسية، اختارت التركيز على نقاط الحديث السطحية التي أتت في أطراف اللقاء، وتجاهلت جوهر اللقاء والبيان الموحد الصادر حول الموضوع.

وأعربوا عن أسفهم من الاقتباس الذي تم أخذه، وتبني موقف هذه الوسائل الإعلامية الاسرائيلية من قبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزوير كامل لمجريات اللقاء وأهدافه.

وشدد البطاركة ورؤساء الكنائس على أن "رسالتهم الثابتة والمتكررة منذ بدء الحرب على غزة هي وقف فوري إنساني دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمؤسسات التي تقدم لهم الخدمات، وأن هذا الموقف ذاته كان في صلب اللقاء، وأن كل ما يتم تناوله خارج هذا الإطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس، وخدمة أجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها أو مخاطبتها".



وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، نشر تغريدة، مساء الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجاء فيها: "كما هو الحال في كل عام، استضفتُ اليوم (الخميس) قادة الطوائف المسيحية في إسرائيل بمقر إقامة الرئيس بالقدس، قبل موسم الأعياد والعام الجديد، مع الرجاء والصلاة المشتركة من أجل عام من السلام والأخوة، وتمنيت لهم جميعًا عيد ميلاد سعيد"، وأرفق التغريدة بصورة له رفقة الأساقفة المسيحيين.

كما وتجدر الإشارة إلى أن "هذا الاجتماع بين الرئيس الإسرائيلي وممثلي الكنائس، يعقد بشكل سنوي، تزامنًا مع بدء الأعياد المسيحية (عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية).

وفي السياق يذكر أن الكنائس في القدس المحتلة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.