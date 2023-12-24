ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 103

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل صحافيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 103 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الزميل الصحافي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحافي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".

والشهداء الصحافيون هم: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي وأحمد جمال المدهون.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان، أمس السبت، بأن عدد الصحافيين الذين اسشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 101 صحافيا قبل أن يرتفع الرقم مجددا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20424 شهيدا و54036 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 166 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 384 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع.