الحرب على غزة: معارك ضارية في محاور التوغل وخسائر فادحة للجيش الإسرائيلي

تشهد محاور التوغل معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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يأتي ذلك، في وقت تشهد محاور التوغل معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 79، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 8 جنود وضباط وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة، بينما أعلن، مساء السبت، مقتل 5 من ضباطه وجنوده، لترتفع حصيلة قتلاه المعلنة خلال 12 ساعة إلى 13.

وبذلك، ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلا، بينهم 156 قتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم 27 أكتوبر.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 20,258 شهيدا بينما بلغت حصيلة الجرحى 53,688.