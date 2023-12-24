تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بأعداد كبيرة برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بتدمير واسع للبنية التحتية بالمدينة وفي مخيم نور شمس. واندلعت اشتباكات عنيفة في طولكرم، حيث تصدى فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص وتفجير العبوات محلية الصنع.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بأعداد كبيرة برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بتدمير واسع للبنية التحتية بالمدينة وفي مخيم نور شمس.

واندلعت اشتباكات عنيفة في طولكرم، حيث تصدى فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص وتفجير العبوات محلية الصنع، فيما وصلت إصابتين إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي.

ودمرت جرافات الاحتلال خط نقل المياه الرئيس المغذي لمخيم نور شمس، كما دمرت الطرقات في حارة المسلخ بالمخيم، وتخريب وتدمير البنية التحتية فيه، إضافة لتجريف دفيئات زراعية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المحرر رامي أحمد فودة، عقب مداهمة منزله في حي الرشيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمد خالد وعرب البسطامي بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المسن نايف ناصر الوحش بعد مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم امرأة.

وأفاد الناشط الاعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر واقتحمت منزل عائلة محمد راجح أبو عياش، واعتقلت زوجته سهام محمد خضر ابو عياش (50 عاما)، وهي مدرسة متقاعدة، واستولت على جهازي حاسوب، وأجهزة جوال خلوية خلال تفتيش المنزل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين من بلدة بت عوا، وهم: الاسير المحرر موسى محمد اسماعيل السويطي، وعلاء يوسف السويطي، وهايل محمد السويطي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، وفتشت منزل عائلة جهاد موسى الشلالدة، وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابا من بلدة برطعة جنوب جنين، واقتحمت قريتي الجلمة وعرانة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات مصطفى قبها، بعد اقتحام برطعة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي الجلمة وعرانة وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في القريتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.