السنوار: القسام استهدفت خلال الحرب البرية ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط

وردت أقوال السنوار هذه في رسالة مطولة بعثها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع والخارج، خلال اليومين الأخيرين.

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات".

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وأوضح السنوار أن كتائب القسام استهدفت، خلال الحرب البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة".

وردت أقوال السنوار هذه في رسالة مطولة بعثها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع والخارج، خلال اليومين الأخيرين.

وأضاف السنوار في رسالته متحدثا عن إنجازات كتائب القسام وخسائر الاحتلال: "أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي".

وقال السنوار إن في رسالته كتائب القسام "هشمت" جيش الاحتلال، "وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال".

وثمن رئيس حركة حماس في غزة، في رسالته صمود الشعب الفلسطيني في القطاع مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عز نظيرها.

وشدد قائد حماس على أن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

وجاءت رسالة السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة حركة حماس من الحكومة الإسرائيلية عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه حركة حماس على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.