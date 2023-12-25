4730 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

داهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في قرية برقة قضاء نابلس، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واحتجزت عددا من السكان داخل أحد المنازل معصوبي الأعين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، وذلك مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات: بيت لحم، الخليل، رام الله، طولكرم، أريحا، وطوباس، والقدس.

وإلى جانب حالات الاعتقال التي سجلت، فإن الاحتلال ومنذ فجر اليوم، يواصل اقتحام بلدة برقة قضاء نابلس، وينفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل الأهالي، يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة، ولم يتسن التأكد ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم حتى الآن.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت نحو 4730، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علما أنه وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيا، ثم تفرج عنهم لاحقا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

الاحتلال يحاصر برقة ويحولها إلى ثكنة عسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس، وحظرت التجوال لعدة ساعات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واحتجزت عددا من السكان داخل أحد المنازل معصوبي الأعين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.وحاصرت قوات الاحتلال جميع مداخل القرية، وأعلنت حظر التجوال بالقرية لعدة ساعات، ورفعوا أعلام الاحتلال على أحد المنازل.