إصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة واعتقالات طالت خالدة جرار

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، حيث طالت الاعتقالات القيادية خالدة جرار.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من حي الارسال، واحسان اشتية من حي المصايف، ورامي فضائل من حي الطيرة في رام الله، والشاب أيوب حمدان من حي جبل الطويل بالبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي صفا رشاد كراجة، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في القرية.

كما اعتقلت القوات فادي باجس الريماوي، وجمال كمال الريماوي من بلدة بيت ريما، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربا، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الصناعية.

ومن محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة طمون، وهم: إبراهيم مصطفى بني عودة، وأمير محمود بني عودة، ويزيد رايق بشارات.

ودارت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب بجروح طفيفة.

وانتشر جيش الاحتلال في عدة أحياء في البلدة، ونشر قناصته في عدة اماكن، كما داهم عددا من المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين اقتحمت المدينة من الناحية الغربية، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، تزامنا مع تحليق لطائرات الاستطلاع.

واتجهت قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق المدينة، وحاصرته من كافة الجهات، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية للمدينة ومخيماتها.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العليمي بمدينة طولكرم.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف في مخيم نور شمس بطولكرم وتطلب منها مغادرة المخيم فورا خلال الاقتحام المستمر للمخيم.

وقامت جرافات الاحتلال العسكرية بتجريف الشوارع وتخرب البنية التحتية بمخيم نور شمس في طولكرم مع استمرار اقتحامه.

وفجرت قوات الاحتلال الطابق الأرضي لمنزل عائلة يوسف الزنديق على مدخل المخيم، كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات الفلسطينيين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

واستهدف مسلحون آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة خلال التصدي للاقتحام الواسع الذي تشهده المدينة ومخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، مساء الاثنين، حيث اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين برصاص الاحتلال خلال المواجهات في عتيل، وتم نقلهما لتلقي العلاج بالمستشفى.