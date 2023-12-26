4785 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال فلسطينيين كرهائن.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء من الضفة الغربية المحتلة، 55 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاث سيدات، وصحفيان.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس.

ووفقا للهيئة ونادي الأسير، فإن الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال فلسطينيين كرهائن.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 4785، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علما أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.