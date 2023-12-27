4795 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات تحقيق ميداني، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، وتوزعت الاعتقالات في محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.

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وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات تحقيق ميداني، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 4795، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.