استشهاد صحافيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد الصحافي في قناة الأقصى الفضائية محمد خير الدين، بعد استهدافه مع عائلته، إضافة لاستشهاد الصحافي أحمد خيري الدين مصور قناة "القدس اليوم".

استشهد صحافيان فلسطينيان، اليوم الخميس، جراء استهداف منزلهما في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بقصف إسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد الصحافي في قناة الأقصى الفضائية محمد خير الدين، بعد استهدافه مع عائلته، إضافة لاستشهاد الصحافي أحمد خيري الدين مصور قناة "القدس اليوم".

الشهيد محمد خير الدين

واستهدفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا لعائلات خير الدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا بغارات عنيفة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 50 شهيدا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي 105 صحافيين في قطاع غزة، باستهداف منازلهم ومكاتبهم واستهدافهم بشكل مباشر خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 83 يوما على القطاع.

الشهيد أحمد ماهر خير الدي

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.