مواجهات واعتقالات: الاحتلال يقتحم محلات الصرافة بالضفة ويستولي على محتوياتها

تركزت الاقتحامات في محافظات، جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله والخليل، وخلالها تم اقتحام عشرات محلات الصرافة والاستلاء مع محتوياتها وسلب كميات كبيرة من المبالغ المالية والذهب والمجوهرات، كما تم اعتقال العديد من أصحاب محلات الصرافة واقتيادهم لجهة مجهولة.

اقتحام بعض محلات الصرافة في رام الله فجر اليوم الخميس (فيسبوك)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، العديد من محلات الصرافة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واستولت على محتوياتها، فيما دارت اشتباكات واندلعت مواجهات في الكثير من المناطق، أسفرت عن إصابات واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم مداهمة 5 محلات صرافة في الضفة الغربية فجر اليوم، صنفها الاحتلال بـ "إرهابية"، ومصادرة نحو 10 ملايين شيكل منها.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله والخليل، وخلالها تم اقتحام عشرات محلات الصرافة والاستلاء مع محتوياتها وسلب كميات كبيرة من المبالغ المالية والذهب والمجوهرات، كما تم اعتقال العديد من أصحاب محلات الصرافة واقتيادهم لجهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم، وداهمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع المدينة، وتحديدا الحي الغربي كاملا ومنطقة دوار العليمي، ووسط ميدان جمال عبد الناصر، ومنطقة دوار المسلخ في الحي الشرقي، وعدة محاور في الحي الجنوبي، ونشرت دورياتها الراجلة وقناصتها بين المنازل والأراضي الزراعية في أراضي جامعة خضوري غرب المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وحولت عددا من أسطحها إلى أماكن لقناصتها.

واقتحمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة وسط مدينة طولكرم، وبيت المقدس للصرافة في الحي الغربي، بعد خلع أبوابهما، وتعود ملكيتهما إلى محمد أمين أحمد عوض، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما، والاستيلاء على بعض محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من العاملين في هذين المحلين، بعد مداهمة منازلهم، عرف منهم: حسان الجيوسي من ضاحية ذنابة، وعدنان عنان الدعمة، ومحمد ضرار المصري، وحسن سامح بريك من الحي الغربي، ونجيب عماد جلاد من الحي الجنوبي، ومحمد باسم مصلح من بلدة زيتا شمال طولكرم.

كما اعتقلت الشاب أنس محمود جابر زنديق من مخيم نور شمس، أثناء تواجده في منزل عمه خالد الزنديق في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وتمركزت في حارة النعالوة، فيما توجهت قوة أخرى إلى قرية الجاروشية المجاورة وقامت باقتحام عدد من منازل الفلسطينيين فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل فخر الدين أبو حسيب، أحد أصحاب شركة فخر الدين الصرافة في الحي الغربي للمدينة، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، وسرقة بعض مقتنياته.

كما وداهمت قوات الاحتلال محل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل شمال طولكرم وعاثت فيه تدميرا وتخريبا وتكسير محتوياته.

وفي محافظة الخليل، أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.

واكدت مصادر في الهلال الأحمر أن من بين المصابين 3 بالرصاص الحي، ونقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

وطالت عمليات الاقتحام الاسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلا للصرافة والمجوهرات، حيث تم إجبار أصحاب هذه المحل على فتحه بالقوة وتم تفتيشه والاستيلاء على خزنة وبعض محتوياته قبل أن تقوم بإغلاقه بلحام الأكسجين، فيما أبلغ عن اعتقال فريد عبد الرحمن الأطرش، ومحمد سعد الأطرش.

وأصيب فتى (17 عاما) برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بإصابة فتى في البطن برصاص الاحتلال الحي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية، ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت محلات صرافة والاستيلاء على محتوياتها واعتقال أصحابها، بينما تم اقتحام العديد من المنازل وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

وفي محافظة جنين، أصيب 4 فلسطينيين في جنين، فجر اليوم الخميس، إثر قصف طائرة مسيرة مجموعة من الفلسطينيين في منطقة مسجد خالد أبن الوليد في الحي الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة 4 فلسطينيين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" أطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من محلات الصرافة في المدينة والاستيلاء على بعض محتوياتها واعتقال أصحابها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على أحد محولات الكهرباء الرئيسة في المدينة وعطلته، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة.

وتحدثت مصادر عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات في جنين وتمركز القناصة على أسطحها.