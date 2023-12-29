الحرب على غزة: شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال وسط وجنوبي القطاع

في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، من جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها، ومساجد، وسط وجنوبي قطاع غزة.

وبلغ عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرقي خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال 11 شهيدا، وعشرات الإصابات المختلفة.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين من جراء قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استُشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا، في قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد المنازل المأهولة في رفح.

ووسط قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستُشهد 14 فلسطينيا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم. وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية بأنه نُقل شهيد وعددا من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مخيم البريج، وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن مقتل ضابطين وجندي في معارك وسط وجنوبي قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 501، بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء التوغل البري يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

تغطية خاصة ومتواصلة: