مرشحة رئاسية أميركية: على فلسطينيي غزة العبور إلى مصر

الجمهورية نيكي هيلي ترى أن "سكان غزة من أنصار حركة حماس لذا عليهم عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا"

اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية، نيكي هيلي، "توطين سكان غزة في بلدان أخرى" بدعوى أنهم "من أنصار حركة حماس".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك في مقابلة لهيلي مع قناة "إي بي سي" الأميركية، الجمعة، دافعت فيها عن فكرة توطين الفلسطينيين في بلدان أخرى.

وذكرت هيلي، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024: "كما أقول دائمًا، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا".

وردًا على استفسار القناة الأميركية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت هيلي: "لماذا لا تقبلهم مصر؟ لأنها لا تعرف من منهم إرهابي ومن منهم ليس كذلك".

كما ادعت هيلي أن الدول العربية تتخذ دائمًا احتياطات ضد التهديد الإيراني، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلاً من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة.

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين رددوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.

وعملت هيلي ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.