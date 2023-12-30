106 صحافيين استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في قطاع غزة إلى 106 شهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ويأتي ذلك بعد الإعلان عن استشهاد صحافي وعدد من أفراد عائلته في قصف استهدفه منزله في مخيم النصيرات.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، إن "عدد الشهداء الصحافيين في غزة ارتفع إلى 106 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة".

وتابع "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحافي جبر أبو هدروس مراسل قناة ’القدس اليوم’ الفضائية، حيث قصف طائرات الاحتلال منزله المأهول في مخيم النصيرات.

والشهداء الصحافيون هم: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي، أحمد جمال المدهون، محمد عبد الخالق العف، محمد يونس الزيتونية، محمد خير الدين، أحمد ماهر خير الدين وجبر أبو هدروس.

وقال مسؤولون حكوميون في أكثر من مرة، إن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في إطار سعيها لـ"طمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.