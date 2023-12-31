مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات بقصف مسيرة لمخيمي طولكرم ونور شمس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

جانب من الدمار الذي خلفه الاحتلال في مخيم نور شمس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما أصيب 4 شبان بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لقصف من قبل مسيرة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس وطولكرم ومخيمها.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأصيب 4 شبان بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيمي طولكرم، ونور شمس، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة للمخيمين منذ الساعات الأولى من الليلة الماضية، قبيل انسحابها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتان عسكريتان، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

في مخيم نور شمس، فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل الفلسطينيين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها وإخضاعهم للاستجواب.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وقرب مدخل حارة المنشية، ما أدى لإصابة فلسطينيين بشظايا صاروخ.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

وهدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل عائلة نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات الفلسطينيين والمنشآت العامة وسحق مركبات، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.

وفي مخيم طولكرم، تمركزت آليات الاحتلال على مدخل المخيم الرئيسي، وسط إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين.

وأصيب شابان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من مدينة نابلس وبلدة بيتا جنوبا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوتين خاصتين إسرائيليتين، اقتحمتا مخيم عسكر شرق نابلس، وشارع 10 في المدينة، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال العسكرية.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق أسطح عدد من المنازل في مخيم عسكر القديم، بعد أن اقتحمت عددا من الأحياء.

واعتقلت قوات الاحتلال إيهاب الفولة من شارع 10، قبل انسحابها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت منه عبد الرزاق عبد داوود، ونجله طيب.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال ومخيم عقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عقبة جبر، وداهمت عدة أحياء، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عند دوار الشهداء وسط المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي عزون، وكفر قدوم شرق قلقيلية، بعد منتصف الليلة، واقتحمت عددا من المنازل وسط عمليات إطلاق نار، واعتقلت عددا من الفلسطينيين

ففي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، اقتمحت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، من بينها منزل أحد "المطاردين"، حيث جرى اعتقال والده للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وفي بلدة عزون، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي داخل البلدة، إثر مواجهات اندلعت مع مجموعات من الشبان خلال مداهمتها البلدة واقتحامها لعدد من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقال أو إصابة أحد، حتى إعداد هذا الخبر.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات فجر اليوم الأحد، مخيم الفوار وداهمت العديد من المنازل.

وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أحد سكان المخيم، إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية، منها مبنى عائلة الجنازرة، وعائلة الشنطي، وعمارة شادي العثامنة.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واسعة في المخيم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وعرف من بين أصحاب المنازل المستهدفة بالتفتيش، منزل عائلة الشهيد عمار محمد أبو حسين، حيث تم الحاق أضرار بمحتوياته، وتحطيم محتويات منازل أخرى.