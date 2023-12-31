4876 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى": حالات تسمم في صفوف أسرى عوفر

تركزت عمليات الاعتقال في مخيم نور شمس قضاء طولكرم والتي طالت 10 فلسطينيين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد مسالمة والذي استشهد أمس السبت، فيما أصيب عشرات الأسرى في معتقل "عوفر" في حالات تسمم جراء الطعام الفاسد.

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وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم نور شمس قضاء طولكرم والتي طالت 10 فلسطينيين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: الخليل، ونابلس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفن الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 4876، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

حالات تسمم في صفوف أسرى سجن عوفر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم، وهذا ما أكده محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

علما أن ادارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها إبقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.