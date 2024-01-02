إصابات بمواجهات واشتباكات واعتقالات واسعة بالضفة

بحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات قلقيلية، وجنين ونابلس، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ومخيم عين السلطان بأريحا، ومدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرق قلقيلية، حيث تم التصدي للقوات المقتحمة واستهدافها بالعبوات الناسفة وإطلاق النار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون وحاصرت أحد البنايات، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، في ظل اشتباكات عنيفة مع مسلحين

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال أصاب واختطف عددا من الشبان عقب حصار بناية سكنية في بلدة عزون، حيث أظهرت صورا آثار دماء كثيفة عقب انسحاب الاحتلال من المكان، وتحدثت أنباء عن استشهاد 4 شبان.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، وأطلقت الرصاص باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بجراح خطيرة واعتقاله، بعد منع طواقم الإسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج إليه.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب سيارة الإسعاف التي حاولت الوصول للشاب المصاب ومنعتها من تقديم العلاج الأولي له أو نقله للمستشفى.

وشهدت مدينة أريحا اقتحاما واسعا، اعتقلت خلال قوات الاحتلال السيدة ميسون الريماوي بعد اقتحام منزلها في المدينة.

وفشلت قوات الاحتلال للمرة الثالثة في اعتقال مسلحين بمخيم عين السلطان بأريحا، حيث شهدت حارة الدواهيك أكثر من اقتحام على عدة أيام دون الوصول إليهم.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة المخيم، تبعها تعزيزات عسكرية كبيرة، واقتحمت عددًا من المنازل وفتشتها، دون التبليغ عن اعتقالات.

وتخلل الاقتحام استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة ورصاص حي، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق الغاز والرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي داخل المخيم.

وفي محافظة جنين، شنت قوات الاحتلال اقتحمًا واسعًا لمدينة جنين ومخيمها، فجر اليوم، واندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

وأفاد شهود عيان، بأن المسلحين تصدوا للقوات المقتحمة بالعبوات المتفجرة والرصاص الحي، في حين أطلق جنود الاحتلال الغاز والرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي داخل المخيم.

ودوت صفارات الإنذار بالمدينة ومخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في حارة الدمج غربي المخيم.

وأصيب شاب من مخيم جنين بشظايا باليد خلال الاقتحام، ووصفت إصابته بالطفيفة، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وشهدت رام الله اقتحامًا لقوات الاحتلال، دهمت خلالها عدة منازل في مخيم الجلزون.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة جراح عمر دلايشة، وذلك عقب دهم منزلها في المخيم وتفتيشه.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، ضاحية الشويكة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر فريج بعد مداهمة منزله بضاحية الشويكة وتفتيشه وتخريب محتوياته.