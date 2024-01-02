4936 معتقلا بالضفة منذ طوفان الأقصى

تركزت عمليات الاعتقال في بلدة الظاهرية قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وأريحا، وقلقيلية، والتي رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، من الضفة الغربية المحتلة، 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدتان، وجريح.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة الظاهرية قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وأريحا، وقلقيلية، والتي رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين في السجون الإسرائيلية إلى 4936 معتقلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.