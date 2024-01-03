إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جبل المكبر لهدم منزل

أصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر، جنوب القدس لهدم منزل بحجة البناء دون ترخيص.

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واندلعت مواجهات في البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على عدد من الفلسطينيين، عندما حاولوا منع عملية الهدم، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأكد أصحاب المنشأة أن المحكمة كانت قد جمدت الهدم حتى نهاية آذار مارس المقبل، وعملية الاقتحام والتهديد بتنفيذ الهدم اليوم دون سابق إنذار.

وانتشرت قوات الاحتلال على مداخل جبل المكبر، وحاصرت محيط عملية الهدم من كافة الجهات، بعد إبعاد الأهالي بالقوة والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال والقنابل والأعيرة المطاطية.

وأوضح السكان أن قوات الاحتلال اعتدت على أي شخص حاول الوصول إلى مكان الهدم بالأعيرة المطاطية، فيما تقوم بإلقاء الغازية القنابل بصورة عشوائية بين منازل الفلسطينيين في حي القنبر.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والركل والسحل، وقيدته واحتجزته أرضا دون أي علاج، وهو فاقد للوعي.

وبشأن عمليات الهدم في محافظة القدس فقد بلغت خلال العام الماضي 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم، وفقا لتقرير صادر عن المحافظة حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة خلال عام 2023.