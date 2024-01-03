الحرب على غزة: اشتباكات ومعارك ضارية وإسرائيل تتأهب عقب اغتيال العاروري

طلبت حركة حماس من الوسطاء تجميد الاتصالات حول هدنة أو صفقة تبادل أسرى في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي بالحركة صالح العاروري، فيما ردت إسرائيل بأنها لن توقف عمليات التصفية لقادة حماس.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 89، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مربعات سكنية في خانيونس، والمغازي، والنصيرات، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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يأتي ذلك، فيما تجددت الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور التوغل وخاصة في خانيونس، وذلك بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرقي ووسط خانيونس التي تشهد معارك ضارية.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء 22 ألفا، وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 57 ألفا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل أحد الجنود في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 509 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

إلى ذلك، طلبت حركة حماس من الوسطاء تجميد الاتصالات حول هدنة أو صفقة تبادل أسرى في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، فيما ردت إسرائيل بأنها لن توقف عمليات التصفية لقادة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في الجنوب وعلى حدود لبنان بعد ساعات من اغتيال العاروري وآخرين بينهم اثنان من قادة الجناح العسكري كتائب القسام، بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وتتوقع المؤسسة الإسرائيلية "ردا انتقاميا كبيرا" من حركة حماس وحزب الله اللبناني الذي تعهد بالرد على عملية اغتيال العاروري.