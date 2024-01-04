حصار طولكرم ومخيمها لليوم الثاني: مواجهات واعتقالات واشتباكات بالضفة

تركزت الاعتقالات في محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وطوباس، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والبعث بمحتوياتها، كما تم اعتقال قطانيها وإخضاعهم للتحقيقات بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الشبان، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، في وقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لطولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والبعث بمحتوياتها، كما تم اعتقال قطانيها وإخضاعهم للتحقيقات بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة طولكرم، فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد سند غنام في مخيم نور شمس، إضافة لتدمير منازل ومنشآت المواطنين الخاصة والعامة داخله ومحيطه. علما أن الشهيد سند استشهد عام 2005، وتعرض المنزل للتدمير عدة مرات من قبل الاحتلال خلال السنوات والفترات الماضية.

وفجرت قوات الاحتلال موقعا في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، بالتزامن مع سلسلة انفجارات متتالية نتيجة تدمير الاحتلال لعدد من ممتلكات الفلسطينيين في مختلف حارات لمخيم، واشتعال النيران فيها.

وحطمت قوات الاحتلال بآلياتها، أبواب المنازل والمحال التجارية على طول الشارع عند مدخل المخيم، وقامت باقتحامها وتخريب محتوياتها.

وتعرضت معظم منازل الفلسطينيين في المخيم للمداهمة والتخريب، وجرى اعتقال أصحابها، وإخضاعهم للاستجواب والتحقيق الميداني، وتدمير محتوياتها، وتحويل العشرات منها الى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية منها، بعد أجبرت سكانها على المغادرة خارج المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال قاعة حيفا ومسجد أبو بكر الصديق، واعتلت سطحه وحولته الى نقطة مراقبة، ودفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة قادمة من المحور الغربي للمدينة، الى مخيم نور شمس الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 19 ساعة، كما واصلت فرض حصار مشدد عليه من كافة جهاته ومداخله مع فرض حظر للتجوال.

وتزامن هذا الاقتحام مع اقتحام آخر متواصل لمخيم طولكرم المجاور، وتدمير جرافات الاحتلال لشوارعه والبنى التحتية، وممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومركبات في مختلف حاراته، وتحديدا حارة المدارس، ومربعة حنون، والبلاونة، وإطباق الحصار عليه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واقتحمت قوات الاحتلال نادي طولكرم الثقافي وقامت بتفتيشه، في الوقت الذي أوقفت فيه المركبات والفلسطينيين والأطفال أثناء تواجدهم في أحياء المدينة، وأخضعتهم للتفتيش والاستجواب.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى يدك من بلدة قوصين غرب نابلس، بعد مداهمة منزله وتكسيره والعبث بمحتوياته، واقتحمت القوات منطقة التوانة بمسافر يطا، واعتقلت الشاب هاني ربعي، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما واستولت على مركبة لوالده.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة حوسان.

وأكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: إياد فؤاد حميد، وطارق شوشة، ورشيد حمامرة عقب اقتحام البلدة ومداهمة مننازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله بعدة آليات وتمركزت بين حيي الإرسال والمصايف، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بنايات سكنية في حي المصايف واعتقلت الشاب مؤمن زيد وشاب آخر لم تعرف هويته بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة بديا غرب سلفيت.

وذكرت مصادر بالبلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين: محمد صالح أبو صفية، ورأفت بشير أحمد، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.