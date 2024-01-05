الحرب على غزة: استمرار الغارات الجوية والمزيد من الشهداء والجرحى والدمار

مع دخول اليوم الـ91 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 22,438 شهيدا.

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط قطاع غزة وجنوبه، على الرغم من استمرار الغارات الجوية التي أوقعت المزيد من الشهداء والجرحى والدمار، في حين يواصل فلسطينيون في الضفة الغربية التصدي لقوات من جيش الاحتلال في مناطق مختلفة.

ومع دخول اليوم الـ91 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 22,438 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

وفي السياق، صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الوقت ينفد أمام أطفال غزة، الذين يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فورا، في حين أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أنه لا أحد ولا مكان آمنا في القطاع.

ومن جهته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة 669 للإنقاذ أجلتْ أكثر من 1000 جريح أُصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وسط خلاف جديد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

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