غزة: حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 107

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في قطاع غزة من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة إلى 107 صحافيين، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي أكرم الشافعي متأثرا بإصابته قبل أكثر من شهرين.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "عدد الشهداء الصحافيين ارتفع إلى 107 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد استشهاد الصحافي أكرم الشافعي من وكالة ’صفا’".

وأشار إلى أن "الشافعي استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال حصار جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

والشهداء الصحافيون والصحافيات هم: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي، أحمد جمال المدهون، محمد عبد الخالق العف، محمد يونس الزيتونية، محمد خير الدين، أحمد ماهر خير الدين، جبر أبو هدروس وأكرم الشافعي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حاصر الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي لأيام طويلة قبل اقتحامه في الـ15 من الشهر ذاته لمدة تصل إلى 10 أيام، حيث دمر أجزاء واسعة منه، وأخرجه عن الخدمة باستثناء قسم غسيل الكلى، الذي عاد للعمل في 28 من الشهر نفسه.

وخلال الحرب المتواصلة على غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكان في البداية يستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقل إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع "حماس" مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.