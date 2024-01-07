استشهاد حمزة نجل الصحافي وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي غرب خانيونس

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 109 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

استشهد الصحافي حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح، اليوم الأحد، الذي كان برفقة الصحافي مصطفى ثريا في قصف إسرائيلي استهدف صحافيين غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 109 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

الصحافي مصطفى ثريا

واستهدف القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحافيين غربي خانيونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.