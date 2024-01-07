الحرب على غزة تدخل الشهر الرابع: شهداء وإصابات وغارات تستهدف مراكز الإيواء

يأتي القصف الإسرائيلي والغارات وسط اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، فيما تتصدى المقاومة للقوات الإسرائيلية في مختلف محاور التقدم.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الرابع، حيث كثف الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، مع بدء اليوم الـ 93 للعدوان على القطاع، غارات على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلي استهداف المربعات السكنية ومراكز إيواء النازحين.

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وتركزت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في رفح ومخيم المغازي، ومنطقة تل الزعتر، ودير البلح وخانيونس، حيث قصف الطيران الإسرائيلي عدد من المنازل والتجمعات السكنية ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي القصف الإسرائيلي والغارات وسط اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، فيما تتصدى المقاومة للقوات الإسرائيلية في مختلف محاور التقدم.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 22 ألفا و722 شهيدا بالإضافة لـ 58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وبحسب آخر معطيات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.