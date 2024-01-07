5686 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

توزعت عمليات الاعتقال على محافظات، نابلس، الخليل، وجنين، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد، 6 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة من نابلس.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، نابلس، الخليل، وجنين، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بد معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أكثر من 5686، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.